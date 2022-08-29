Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила пресс-служба кабинета министров Армении.

«Никол Пашинян и Владимир Путин обменялись мнениями относительно ряда вопросов повестки армяно-российских отношений. Стороны затронули также обстановку вокруг Нагорного Карабаха», — указали в пресс-службе.

В ходе переговоров была подчеркнута важность последовательного выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху, которые были подписаны 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Также отмечается, что российский лидер и глава правительства Армении обсудили двустороннее сотрудничество и выразили уверенность, что отношения между двумя странами будут развиваться и укрепляться. А кроме того, Пашинян и Путин поздравили друг друга с 25-летием заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и РФ.

До этого президент РФ и премьер-министр Армении проводили переговоры 24 августа. В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе армянской стороны, также была подтверждена важность последовательной реализации карабахских соглашений.

В свою очередь президент республики Азербайджана Ильхам Алиев 26 августа объявил, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана размещены в городе Лачин в Нагорном Карабахе.

До этого, 3 августа, минобороны Азербайджана сообщало, что военный армии страны погиб в результате интенсивного обстрела азербайджанских подразделений в Карабахе со стороны незаконных армянских военных формирований.

4 августа в МИД РФ сообщили, что Москва крайне озабочена в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В ведомстве также отметили, что российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.