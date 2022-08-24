Путин и Пашинян подтвердили важность выполнения карабахских соглашений
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора подтвердили важность последовательной реализации карабахских соглашений. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщили 24 августа в Кремле.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.
Была отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе.
Кроме того, Путин и Пашинян затронули актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении.
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