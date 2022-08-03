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Военный Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны в Карабахе
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Военный Азербайджана погиб при обстреле с армянской стороны в Карабахе

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Фото: mod.gov.az
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Военный Азербайджана погиб в результате интенсивного обстрела подразделений страны в Карабахе со стороны незаконных армянских военных формирований. Об этом сообщили 3 августа в минобороны Азербайджана.

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Как рассказали в ведомстве, обстрел производился в направлении Лачынского района Азербайджана, где сейчас также временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

«В результате военнослужащий-срочник, солдат Анар Кязымов скончался от пулевого ранения», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии принимают соответствующие меры.

Накануне сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. А президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда же в свою очередь обсудили реализацию Карабахских соглашений.

17 июня президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил президента России за усилия Москвы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в конце 2020 года. Во время встречи с армянским коллегой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин также заявил о заинтересованности России в стабильной обстановке в Армении и поступательном развитии республики. Он подчеркнул, что Москва намерена развивать партнерские отношения с Ереваном, который является ее стратегическим союзником.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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