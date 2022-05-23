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Глава Евросовета дал старт армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ

Пашинян, Алиев и Мишель договорились о работе комиссии по демилитаризации армяно-азербайджанской границы
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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ, о чем стало известно вечером воскресенья, 22 мая.

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«По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ», — сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

Стороны договорились продолжить диалог. Следующая встреча в таком же формате запланирована на июль-август текущего года.

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9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

7 апреля Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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