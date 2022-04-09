Путин и Пашинян провели телефонные переговоры

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишеле в Брюсселе. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Премьер Армении и президент России заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент выразил готовность полностью содействовать указанным процессам.

Кроме того, Пашинян и Путин договорились встретиться в Москве 19 апреля.

«Премьер-министр Армении и президент России в ходе телефонной беседы коснулись вопросов экономического сотрудничества и договорились, что данную повестку детально обсудят во время официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля», — сказано в сообщении.

7 апреля стало известно, что Пашинян и Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.