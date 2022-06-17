Путин заявил о заинтересованности РФ в стабильной ситуации в Армении

Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении и поступательном развитии республики, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июня, на встрече с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. И очень рассчитываю на то, что и наша с вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что в России настроены на то, чтобы развивать партнерские отношения с Арменией, которая является стратегическим союзником РФ.

В свою очередь, президент Армении выразил признательность Владимиру Путину за приведшие к остановке войны усилия России.

14 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос Нагорного Карабаха не связан с деятельностью национальных комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и безопасности границ. Он перечислил основные направления диалога между странами и назвал РФ стратегическим партнером страны.

22 мая Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.