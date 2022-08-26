Реклама
Прямой эфир
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Общество
Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась почти до 17,5 тыс. га
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Мир
Губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США
Происшествия
В Курске задержан шпионивший за военными объектами РФ украинский агент
Мир
Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций
Мир
Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
Соломоновы острова не пустили в свой порт корабль США
Мир
На Украине русофобию назвали единственной возможной политикой
Экономика
Торговые центры Москвы начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara
Сюжет:

Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана размещены в городе Лачин в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, президент республики Ильхам Алиев.

Конфликтные интересы: чем закончится очередное обострение в Карабахе
И приведут ли обстрелы к срыву переговорного процесса

«Сегодня мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», — написал Алиев в Twitter.

Согласно одному из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое было подписано 9 ноября 2020 года, было предусмотрено строительство маршрута движения по Лачинскому коридору в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев. 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о завершении строительства новой магистрали.

3 августа этого года минобороны Азербайджана сообщало, что военный армии страны погиб в результате интенсивного обстрела азербайджанских подразделений в Карабахе со стороны незаконных армянских военных формирований. Как рассказали в ведомстве, обстрел производился в направлении Лачинского района Азербайджана, где сейчас также временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

До этого, 22 мая, стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022