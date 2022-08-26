Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана размещены в городе Лачин в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, президент республики Ильхам Алиев.

«Сегодня мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», — написал Алиев в Twitter.

Согласно одному из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое было подписано 9 ноября 2020 года, было предусмотрено строительство маршрута движения по Лачинскому коридору в обход города Лачин с последующей передислокацией российских миротворцев. 11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило о завершении строительства новой магистрали.

3 августа этого года минобороны Азербайджана сообщало, что военный армии страны погиб в результате интенсивного обстрела азербайджанских подразделений в Карабахе со стороны незаконных армянских военных формирований. Как рассказали в ведомстве, обстрел производился в направлении Лачинского района Азербайджана, где сейчас также временно дислоцируется миротворческий контингент РФ.

До этого, 22 мая, стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Алиев и глава Евросовета (ЕС) Шарль Мишель договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.