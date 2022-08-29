Рэпер Кадыров рассказал о пропаганде западных НКО среди детей

Некоммерческие и неправительственные организации, финансируемые «коллективным Западом», навязывают антироссийские установки с детства. Об этом РИА Новости рассказал известный киргизский рэпер Медер Кадыров (L'zeep), который приехал с гуманитарной миссией в Донецк.

Он уверен, что последние 20 лет показали, что страны Запады не ищут стабильности, поскольку «они зарабатывают на войне». Поэтому их цель — не строить мирные города, а устраивать войны по всему миру, в том числе вокруг России.

«И в нашей стране, в моей стране, в Кыргызстане, НПОшки, НКОшки занимаются тем же самым — они печатают учебники по истории, воспитывают детей, говорят, что во всех бедах наших виновата Россия», — заявил русскоязычный исполнитель.

В пятницу, 26 августа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян рассказал «Известиям», что Агентство США по международному развитию (USAID) и американские фонды особенно заинтересованы во влиянии на страны Средней Азии, поскольку работа в регионе позволяет им влиять одновременно и на Россию, и на Китай.

U.S. Agency for International Development, оно же USAID — структура Госдепа, которая де-юре отвечает за оказание невоенной помощи другим странам: искоренение бедности, развитие образования, поддержку демократии и формирование гражданского общества. Власти России и Белоруссии уличили ее в политических манипуляциях на территории своих стран.

По данным портала ForeignAssistance.gov, только за 2020-2021 годы Агентство США по международному развитию потратило на проекты в Киргизии более $74,7 млн.

Подробнее о том, как USAID и связанные с ним НКО разворачивают деятельность в России и других постсоветских странах, читайте в спецпроекте «Известий» «Фондовый рынок».