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Политолог объяснил интерес USAID к Средней Азии желанием «убить двух зайцев»

Регион является «подбрюшьем» и России, и Китая, отмечает Геворг Мирзаян
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Агентство США по международному развитию (USAID) и американские фонды проявляют интерес к Средней Азии как стратегически важному региону между Россией и Китаем. Такое мнение в беседе с «Известиями» в пятницу, 26 августа, высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Средняя Азия — это «одновременно подбрюшье и России, и Китая, а значит, дестабилизируя ситуацию или же взращивая там прозападные элиты, западные фонды убивают двух зайцев», отметил эксперт.

При этом западные доноры действуют в регионе достаточно свободно, потому что ни китайская, ни российская «мягкая сила» им особо не противостоит: обе страны попросту не используют такие методы, подчеркнул собеседник «Известий».

По его прогнозам, влияние Запада может сделать ситуацию в регионе достаточно непростой. На фоне спецоперации на Украине «при правильных инвестициях, правильных экспертах можно разжечь страхи среднеазиатских элит перед более экстенсивной и более жесткой политикой РФ в отношении среднеазиатских стран в обозримой перспективе», добавил Геворг Мирзаян.

Ранее в пятницу RT cообщил, что USAID объявило о поиске кандидатов на должность координатора своей миссии в Казахстане. Его задача — взаимодействие с властями Казахстана, предпринимателями, гражданским и «донорским» обществом. Кроме того, координатор будет сотрудничать с неправительственными организациями для продвижения целей агентства в регионе и следить за распределением финансовой помощи.

По данным официального сайта ForeignAssistance.gov, в 2020–2021 годах Агентство США по международному развитию потратило на проекты в Казахстане более $19,6 млн. По данным RT, в 2021-м самую большую статью расходов составили траты на «укрепление благоприятной правовой среды». Этот проект среди прочего подразумевает «процветание» организаций гражданского общества.

19 августа стало известно, что USAID назначило главой своей миссии на Кавказе бывшего куратора Украины и Белоруссии Джона Пеннелла. Как гласит сайт агентства, он способствовал «усилиям по противодействию пагубному влиянию России».

U.S. Agency for International Development — структура Госдепа, которая де-юре отвечает за оказание невоенной помощи другим странам. На территории России она официально работала в 1992–2012 годах, пока Москва не уличила USAID в политических манипуляциях на Кавказе. Агентство продолжает работать на постсоветском пространстве, в первую очередь на Украине, а также в Грузии, Молдавии и других странах.

Подробнее о том, как USAID и связанные с ним НКО разворачивают деятельность в России и других постсоветских странах, читайте в спецпроекте «Известий» «Фондовый рынок».

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