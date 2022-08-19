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В США усомнились в эффективности многомиллиардных трат USAID

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Агентство по международному развитию не в состоянии предоставить доказательства эффективности своей деятельности и расходования средств налогоплательщиков США. Об этом рассуждает колумнистка американского издания Vox Шивон Макдонах.

USAID преследует конкретные геополитические цели, пишет Макдонах, но тем не менее приносит определенную пользу человечества. В качестве примера автор приводит снижение уровня смертности от ВИЧ и СПИДа, которое связывает с деятельностью структуры, и разработку вакцины от менингита.

«Но эти успешные истории не помогут скрыть неудобную правду: мы действительно не знаем, улучшается ли чья-то жизнь благодаря американской иностранной помощи», — говорится в публикации.

Автор публикации указывает на то, что ежегодно USAID тратит по $18 млрд на гранты и контракты на развитие демократии в мире и гуманитарную помощь. Причем ведомство продолжает выплачивать деньги даже тем проектам, которые на базовой стадии не доказали свою эффективность.

Ранее, в июле, USAID и Всемирный банк договорились о выделении Украине финпомощи в размере $1,7 млрд на нужды медработников. Столь быстрое согласование эксперты связывают с грядущими выборами в конгресс США и началом финансового года в Америке.

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