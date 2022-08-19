USAID назначило главой миссии на Кавказе экс-куратора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) назначило руководителем своей миссии на Кавказе Джона Пеннелла, ранее курировавшего украинский и белорусский блок. Об этом сообщило издание Civil.Ge (финансируется ООН, американским Национальным фондом демократии и германским Фондом Фридриха Эберта. — Ред.).

В офисе миссии USAID в Грузии изданию рассказали, что Джон Пеннелл оставит должность представителя агентства в Ливии и перейдет на новый фронт работ в конце августа или начале сентября.

В 2015–2019 годах американский дипломат занимал пост замдиректора региональной миссии USAID на Украине и в Белоруссии, где способствовал «усилиям по противодействию пагубного влияния России», отмечается на официальном сайте агентства.

На Украине Джон Пеннелл работал также в 1999–2001 годах, однако на какой должности, не уточняется. Он также служил миссии Агентства США по международному развитию в Афганистане, Индонезии, Ираке, Кении, Сальвадоре и Узбекистане.

10 августа стало известно, что USAID расширило соглашение с одним из крупнейших подрядчиков до $100 млн для работы на территориях Украины и Молдавии, а также Белоруссии, где деятельность агентства запрещена по решению Минска с 2021 года.

В июле агентство выделило Молдавии дополнительное финансирование в размере $16,7 млн на поддержку демократии и анонсировало образовательные программы в Грузии и Северной Македонии.

Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development) — структура Госдепартамента, которая де-юре отвечает за оказание невоенной помощи другим странам. В России оно официально работало с 1992 по 2012 год. Десять лет назад Москва уведомила организацию о необходимости свернуть деятельность в РФ из-за выявленных политических манипуляций с ее стороны.