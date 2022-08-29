События недели: убийство Дарьи Дугиной, снос памятника освободителям и лесные пожары
События недели: убийство Дарьи Дугиной, снос памятника освободителям и лесные пожары
2022-08-29 12:08:24
2022-08-29 12:08:24
2022-08-29 12:08:24
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Что важного произошло на планете за последние дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
20 августа в Москве была убита журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе, в совершении преступления подозреваются граждане Украины, сотрудничающие с СБУ. Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Следствие по делу продолжается. Это и другие важные события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Несмотря на протесты русскоязычных жителей, в Риге был снесен скульптурный комплекс памяти воинов Советской армии, освобождавших город от немецко-фашистских оккупантов
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
В Рязанской области продолжаются лесные пожары, приведшие к появлению в Москве смога и запаха гари
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал запах гари безвредным для здоровья граждан, так как превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано
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Фото: РИА Новости/Анастасия Макарычева
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Кузьмияр Воротынского района Нижегородской области
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Фото: REUTERS/Amer Hussain
Катастрофические наводнения в Пакистане привели к гибели около 1 тыс. человек, число пострадавших превысило 30 млн
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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Ливневые дожди в Судане привели к наводнению, ставшему причиной смерти 99 человек
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Боевики ВСУ обстреляли здание администрации главы Донецкой Народной Республики
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В донецком ТЦ «Галактика» 24 августа после обстрела ВСУ начался пожар, который удалось ликвидировать без пострадавших
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
В берлинском Музее естествознания открылась экспозиция «Динозавры. Эпоха гигантских ящеров»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Обычно находящиеся в воде пагоды на китайском озере Поянху в этом году полностью открыты для взгляда из-за небывалой засухи, приведшей к обмелению водоема
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В освобожденном Мариуполе начался снос аварийных домов
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Фото: REUTERS/Lisa Marie David
Несмотря на продолжающиеся наводнения, в филиппинских школах начался учебный год
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Ронский ледник в Швейцарии укрыли специальными покрывалами, чтобы уберечь от таяния: в Европе продолжается аномальная жара
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Москве прошел массовый автопробег «Брат Zа брата» в поддержку Сербии
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В рамках Детского форума в Москве прошли проводы Чебурашки в космическую экспедицию на МКС. Она начнется 21 сентября 2022 года с космонавтом «Роскосмоса» Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Участники кулачного боя «стенка на стенку» во время фестиваля «Атмановские кулачки» в селе Атманов Угол Сосновского района Тамбовской области. Фестиваль проводится с целью возрождения традиций народных спортивных забав и игр
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В Красноярском водохранилище из-за жаркой погоды наблюдается экстремально низкая водность, на уровне 45–50% от нормы. Это самое аномальное маловодье с 1936 года
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
На Пушкинской набережной в Москве в присутствии официального судьи Книги рекордов России 28 августа был установлен мировой рекорд по стоянию в синхронной планке
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