События недели: убийство Дарьи Дугиной, снос памятника освободителям и лесные пожары

20 августа в Москве была убита журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе, в совершении преступления подозреваются граждане Украины, сотрудничающие с СБУ. Церемония прощания с Дарьей Дугиной прошла 23 августа в телецентре «Останкино». Следствие по делу продолжается. Это и другие важные события недели — в фотогалерее «Известий»