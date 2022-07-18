События недели: свадьба ДжейЛо, Похороны Абэ и памятник Муми-троллям
События недели: свадьба ДжейЛо, Похороны Абэ и памятник Муми-троллям
2022-07-18 11:56:18
2022-07-18 11:56:18
2022-07-18 11:56:18
Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
Что важного произошло в мире за последние дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
В департаменте Жиронда на юго-западе Франции продолжают бушевать лесные пожары. Чем еще запомнится прошедшая неделя — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Octavio Passos
Из-за необычайно сильной жары горят леса и в Португалии. Пожарным приходится ночевать на голой земле в горах, так как времени на пересменку просто нет
На весь экран
Фото: REUTERS/Issei Kato
12 июля в токийском храме Дзодзёдзи состоялись похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения неделей ранее
На весь экран
Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
После бегства из Шри-Ланки президента Раджапакса в стране продолжаются протесты, вызванные тяжелой экономической ситуацией
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В рамках проекта «Александрова дорога», посвященного 780-летию Ледового побоища на Чудском озере, реконструкторы отправились в поход по пути Александра Невского от места рождения князя — города Переславля-Залесского Ярославской области до деревни Самолвы Псковской области — места Ледового побоища
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Экипаж команды KAMAZ-Master в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова завоевал золотые медали в категории грузовики ралли «Шелковый путь — 2022»
На весь экран
Фото: REUTERS/Amit Dave
Проливные дожди в индийском Ахмедабаде привели к короткому замыканию электропроводки и возгоранию автомобиля
На весь экран
Фото: REUTERS/NASA
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю удивительные по красоте снимки эмиссионной туманности NGC 3372, находящейся в созвездии Киль
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Сотрудники военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ приступили к реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР, разрушенного в ходе боев в 2014 году
На весь экран
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Паводковые подтопления в Якутии вызвали необходимость частичной эвакуации жителей сотрудниками МЧС РФ
На весь экран
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Памятник Муми-троллям был установлен на новой площади, получившей название в честь писательницы Туве Янссон в Новой Москве. Там же открыли первый в мире памятник самой создательнице Муми-троллей
На весь экран
Фото: REUTERS/Taanruuamchon
В Таиланде 13 июля из канализационного люка в национальном парке Кхао Яй в центральной провинции Накхоннайок спасли слониху и ее детеныш
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В ночь с 13 на 14 июля 2022 года во всей России наблюдалось крупнейшее в 2022 году суперлуние — астрономическое явление, когда спутник Земли в фазе полнолуния подходит к планете на расстояние ближе, чем 362 тысячи километров
На весь экран
Фото: РИА новости/Артур Лебедев
Морской порт Сочи с 16 июля начал регулярные международные рейсы в Стамбул на комфортабельных современных лайнерах
На весь экран
Фото: РИА новости/Алексей Майшев
В сквере Всероссийского музея декоративного искусства в Москве прошел парад французских бульдогов
На весь экран
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
13 июля на Цюрихском озере прошел традиционный массовый заплыв, проводимый с 1985 года, Через озеро переплыли несколько тысяч энтузиастов
На весь экран
Фото: Соцсети
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились 16 июля в Лас-Вегасе спустя 20 лет после помолвки. ДжейЛо взяла фамилию мужа. Актеры познакомились в декабре 2001 года на съемках, а в ноябре 2002 года объявили о помолвке. С тех пор они несколько раз разрывали и возобновляли отношения
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.