События недели: пожары в Рязанской области, протесты в Кении, новые роботы в Москве и Пекине

В этом году, впрочем, как и в прошлом, купальный сезон на Азовском море был сильно подпорчен медузами. На большинстве пляжей из-за изобилия этих морских обитателей море напоминало живой кисель. По словам экспертов, увеличение числа медуз связано с изменением экосистемы Азовского моря, в том числе, с обмелением впадающих в него рек, из-за которого морская вода у побережья становится более соленой.