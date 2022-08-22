События недели: пожары в Рязанской области, протесты в Кении, новые роботы в Москве и Пекине
События недели: пожары в Рязанской области, протесты в Кении, новые роботы в Москве и Пекине
2022-08-22 11:01:36
2022-08-22 11:01:36
2022-08-22 11:01:36
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На территории Рязанской области полыхают не менее 5 лесных пожаров общей площадью более 8,6 тыс.га. Горят леса, в том числе, в заповедниках «Окский» и «Мещерский». В регионе введен режим ЧС, пожарные всеми силами борются с огненной стихией.
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
Уже несколько дней в Москве наблюдается запах гари и смог из-за дыма, принесенного с пожаров в Рязанской области. . Особенно сильно загрязнена атмосфера на юге, западе и юго-западе города. Метеорологи предсказывают, что на наступающей неделе смог в столице еще усилится.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В субботу, 20 августа, на Можайском шоссе, в районе деревни Большие Вяземы, примерно в 21.35, на полном ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находилась 30-летняя журналист и политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Девушка погибла мгновенно. Как сообщили следователи, взрывное устройство с 400 граммами тротила было установлено под днищем автомобиля и приведено в действие дистанционно.
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к гражданам страны с речью по случаю 75-летия независимости Индии со стен исторического Красного форта в Дели. Над историческим памятником XVII века был развернут национальный флаг, прогремел салют из 21 орудия, а пролетевшие над крепостью вертолеты осыпали площадь лепестками цветов.
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
После того, как Независимая избирательная комиссия заявила о победе Уильяма Руто на пятых президентских выборах в Кении с минимальным перевесом, сторонники проигравшего кандидата, бывшего премьер-министра страны Раилы Одинги, объявили выборы сфальсифицированными. В нескольких районах страны вспыхнули беспорядки. В Кисумо протестующие блокируют дороги и жгут покрышки, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. В трущобах Найроби, где высока популярность Одинги, полицейские открыли огонь по протестантам.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Бывшие кофейни Starbucks сменили название на Stars Coffee. Нынешние владельцы сети, рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, объявили, что не собираются копировать прежнюю концепцию заведения, а намерены создавать свою собственную, которая будет лучше, чем у Starbucks. 130 кофеен новой сети должны начать работу до конца сентября.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Собака-робот в Московском зоопарке
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Мост Цяньсимэнь в китайском Чунцине проходит через высохшее русло реки Цзялин, притока Янцзы. Из-за жары и отсутствия дождей уровень воды в реке приближается к рекордно низкому уровню за всю историю наблюдений.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На аэродроме в Кубинке прошла летная программа форума «Армия-2022». Одним из самых ярких стало исполнение элементов высшего пилотажа группой «Русские витязи» на самолетах Су-35С.
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев, председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и министр образования и науки ДНР Ольга Колударова приняли гуманитарный груз с новыми учебниками, доставленными в Донецк накануне учебного года. В ДНР доставлено из России уже 215 тыс. учебников, всего до 1 сентября планируется доставить свыше 2 млн книг.
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В этом году, впрочем, как и в прошлом, купальный сезон на Азовском море был сильно подпорчен медузами. На большинстве пляжей из-за изобилия этих морских обитателей море напоминало живой кисель. По словам экспертов, увеличение числа медуз связано с изменением экосистемы Азовского моря, в том числе, с обмелением впадающих в него рек, из-за которого морская вода у побережья становится более соленой.
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Фото: Getty Images/China News Service/Hou Yu
18 августа в Пекине, в международном выставочном центре Этронг стартовала Всемирная конференция роботов - 2022. На открытии конференции исполнили синхронный танец 100 роботов собак. Свои разработки представили десятки институтов, в том числе, Пекинский технологический институт. На фото – сотрудники института настраивают робота перед демонстрацией.
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Памятник первым авиаторам Северного флота - гидросамолет БЕ-6 ПЛО - был открыт после реконструкции на острове Большой Грязный в Кольском заливе Мурманской области.
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Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
С начала августа последователи Всемирного Белого Братства, основанного духовным учителем Петром Дыновым, собирались в Болгарии, в районе Семи Рильских озер, чтобы 19 августа станцевать массовый духовный танец паневритмии, символизирующий единение друг с другом и с природой.
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