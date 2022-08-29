СМИ узнали о подготовке спецназом США военной стратегии для ВСУ

Украина использует для противостояния российской армии военную стратегию, разработанную силами специальных операций США. Об этом 27 августа сообщил телеканал CNN.

«Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. <…> Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — говорится в материале.

Доктрина основывалась на действиях российских войск во время принуждения Грузии к миру в 2008 году, однако в 2014 году после воссоединения с Россией Крыма ее решили пересмотреть.

По данным телеканала, сделана ставка на то, чтобы населению рассказывать о различных способах сопротивления, в числе которых бойкоты массовых мероприятий, забастовки, а также способы использования юмора и сатиры. Кроме того, им предлагается использовать насилие, например коктейли Молотова, химикаты и поджоги.

Как утверждает пресс-секретарь Командования специальных операций в Европе Николь Киршманн, с момента создания доктрины по крайней мере 15 стран использовали ее.

Ранее, 27 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сутью дипломатии США является создание очагов напряженности в мире.

11 августа экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор сказал, что обучение и оснащение оружием украинцев началось в 2012 году. Макгрегор рассказал, что главной задачей США было поставить под сомнение контроль РФ над Крымом и «создать для нее угрозу». Кроме того, полковник отметил, что в течение 10 лет постоянно слышал о намерениях навредить Москве и «ослабить ее, чтобы она никогда больше не могла делать то, что вновь делает на Украине».

Американский президент Джо Байден объявил 24 августа о новом пакете помощи Киеву почти на $2,9 млрд. Помимо шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS в него войдут 245 тыс. боеприпасов 155-миллиметрового калибра, 65 тыс. снарядов 120-миллиметрового калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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