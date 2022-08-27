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Захарова назвала создание очагов напряженности сутью дипломатии США

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Сутью дипломатии США является создание очагов напряженности в мире. Об этом 27 августа в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так она прокомментировала интервью американского посла в Японии Ричарда Эмануэля, который откровенно рассказал о принципах своей работы.

«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — заявил Захарова.

Днем ранее дипломат резко отрицательно отреагировала на заявление зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара о том, что пора забыть о принадлежности Косово Сербии.

Также в этот день сообщалось, что в конгресс США поступил законопроект, обязывающий американские диппредставительства в Африке вести слежку за действиями России на континенте, в частности на Мадагаскаре.

16 августа начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков отметил, что в Африке и на Ближнем Востоке идет череда похожих внутренних потрясений, инициированных США с помощью «цветных» революций. По его словам, второе десятилетие богатейшие ранее республики становятся несамостоятельными и ослабленными. По мнению Костюкова, в Вашингтоне считают, что страны региона, не согласные жить по указке Белого дома, должны быть «демократизированы».

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