Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше

В польском городе Люблин выстроилась очередь из десятков автомобилей рядом с угольной шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka. Ожидание может растянуться на многие часы и даже сутки, сообщило 27 августа агентство Reuters.

«В разгар поздней летней жары в Польше десятки легковых и грузовых автомобилей выстраиваются в очередь у угольной шахты Lubelski Wegiel Bogdanka, поскольку домовладельцы, опасающиеся зимнего дефицита угля, ждут днями и ночами, чтобы запастись топливом», — говорится в материале.

По словам одного из местных жителей, очереди за углем напомнили ему времена коммунизма. Он отметил, что не мог представить, что страна вернется «к чему-то еще худшему».

Польша решила полностью отказаться от поставок угля из России в конце марта. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков сегодня достигает 3 тыс. злотых (около $640). А в мае Польша также решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России.

Позднее, в июле, издание Myśl Polska сообщило, что из-за решения властей страны ввести запрет на импорт угля из России и зеленой энергетической политики Евросоюза (ЕС) рынок угля в Польше начал стремительно рушиться. Отмечалось, что угля может не хватить на зиму. На это также указывал бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф. Он заявил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.

24 августа Reuters сообщило, что возможными сложностями с поставками угля этой осенью и зимой обеспокоено и правительство Германии. Агентство написало, что в попытках снизить зависимость от российских энергоносителей крупнейшая экономика Европы может попасть в ловушку от санкций. Кроме того, отмечают авторы, ситуацию усугубили недели аномальной жары и засухи, что привело к критическому обмелению Рейна, нарушив логистику и усугубив энергетический кризис в ФРГ.

С 1 августа в рамках антироссийских санкций вступило в силу эмбарго на поставки угля в Европу из России. Страны ЕС теперь вынуждены закупать более дорогой уголь. Причем спрос на него вырос еще на фоне сверхдорогих газа и нефти.