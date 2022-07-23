Экс-министр Польши предсказал проблемы с отоплением в стране из-за угля

Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил в интервью Wirtualna Polska бывший министр экономики Януш Штайнхофф.

«Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно», — отметил экс-министр.

Польский чиновник считает, что решение Варшавы полностью запретить импорт угля из России имело бы смысл, если бы его приняли одновременно все члены ЕС. Однако Евросоюз начнет блокировать импорт этого вида российского топлива только с 15 августа. Польша же, считает Штайнхофф, приняла решение слишком поспешно.

Тем самым польские власти подвергли предпринимателей, занимавшихся импортом угля, а также тех, кто использует уголь для отопления домов, большим потерям, высказался экс-министр.

Ранее, 22 июля, опрос Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS) показал, что большинство жителей страны недовольно нынешним курсом своего правительства.

Исследователи CBOS пришли к выводу: 58% поляков считают, что страна движется в неверном направлении. Сильнее всего граждан Польши волнуют проблемы в экономике, рост инфляции и ухудшение политической ситуации внутри государства.

Ранее, 15 июля, издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС. На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму.

До этого, 22 июня, газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.