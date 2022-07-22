Почти 60% поляков оценили политику правительства страны как провальную

Июльский опрос Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS) показал, что большинство жителей страны недовольно нынешним курсом своего правительства. Данные анализа передало издание Polsat.

Исследователи CBOS пришли к выводу: 58% поляков считают, что страна движется в неверном направлении. При этом только 27% респондентов одобрили политический курс правительства.

Сильнее всего граждан Польши волнуют проблемы в экономике, рост инфляции и ухудшение политической ситуации внутри государства.

«В июле общественные настроения демонстрируют устойчиво высокий уровень обеспокоенности состоянием польской экономики, которое является результатом роста инфляции. Респонденты прогнозируют, что экономическая ситуация в Польше не изменится и даже ухудшится в течение следующего года», — подчеркнули CBOS в июльских результатах опроса.

Исследователи отметили рост пессимизма в оценках и прогнозах относительно жизненной ситуации домохозяйств и в оценках качества жизни семей.

Ранее, 15 июля, издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и зеленой энергетической политики ЕС. На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. В издании отметили, что ситуация с дефицитом угля в Польше абсурдна, так как страна является европейской угольной державой.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост.

23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.