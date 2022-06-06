В Польше предложили собирать хворост из-за высоких цен на уголь

Правительство Польши упростило порядок сбора хвороста, чтобы помочь гражданам справиться с высокими ценами на энергоресурсы. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает издание Polsat News.

«Сбор веток на топливо разрешен в любое время с согласия лесника», — заявил заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка.

По его словам, в этом году увеличились запросы в лесничества за разрешениями на получение дров в местных лесах.

Главная дирекция государственных лесов подготовила методические рекомендации по поддержке возможности закупки древесного сырья в качестве топлива.

«Мы даем возможность полякам самостоятельно заготавливать древесину в лесу. Речь идет о сборе хвороста, веток, разной мелочи, но мы также можем обеспечить поляков более толстыми кусками древесины длиной до 1,5 м», — сказал представитель организации Михал Гзовски.

23 мая Польша приняла решение досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Соглашение между странами, которое действовало до конца 2022 года, подразумевало получение от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

В конце марта Польша объявила об отказе от прочих энергоносителей из России. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а отказ от нефти завершится к концу 2022 года.