Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
Лавров счел исчерпанным потенциал антироссийских санкций
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Мир
В Китае назвали США главным разрушителем мира и стабильности
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР
Мир
Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР
Интернет
Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Мир
Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян
Сюжет:

В Польше заявили о крахе рынка угля из-за санкций против России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и «зеленой» энергетической политики ЕС. Об этом 15 июля написало издание Myśl Polska.

Загнали в уголь: какие страны дадут второй шанс каменному топливу
Вопросы экологии отступают на задний план

В материале отмечается, что Евросоюз довольно быстро ввел эмбарго на импорт российского угля, определив срок до 1 августа.

«Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещен. Это дестабилизировало ситуацию», — говорится в статье.

В результате польский рынок угля разделился на две части. Государственные шахты продают уголь без особой наценки, из-за чего стоимость там в два-три раза ниже, чем на остальном рынке. К ним выстраиваются очереди покупателей. На таких предприятиях ввели ограничения на продажу.

На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. В издании отметили, что ситуация с дефицитом угля в Польше абсурдна, так как страна является европейской угольной державой.

Журналисты обвинили в возникшей ситуации ЕС. Они указали на то, что Брюссель заставил Варшаву ликвидировать угольную промышленность, угрожая забрать назад субсидии.

«Все это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается — угрозой основной потребности каждого человека, в обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь еще только июль», — заключили в издании.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созовет совещание по вопросу дефицита угля.

До этого, 22 июня, газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022