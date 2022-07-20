В Польше заявили о крахе рынка угля из-за санкций против России

Рынок угля в Польше начал стремительно рушиться из-за решения властей страны ввести запрет на его импорт из России и «зеленой» энергетической политики ЕС. Об этом 15 июля написало издание Myśl Polska.

В материале отмечается, что Евросоюз довольно быстро ввел эмбарго на импорт российского угля, определив срок до 1 августа.

«Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещен. Это дестабилизировало ситуацию», — говорится в статье.

В результате польский рынок угля разделился на две части. Государственные шахты продают уголь без особой наценки, из-за чего стоимость там в два-три раза ниже, чем на остальном рынке. К ним выстраиваются очереди покупателей. На таких предприятиях ввели ограничения на продажу.

На рынке возникла паника из-за того, что угля может не хватить на зиму. В издании отметили, что ситуация с дефицитом угля в Польше абсурдна, так как страна является европейской угольной державой.

Журналисты обвинили в возникшей ситуации ЕС. Они указали на то, что Брюссель заставил Варшаву ликвидировать угольную промышленность, угрожая забрать назад субсидии.

«Все это является результатом многолетней польской энергетической политики, с постоянно повторяющимся лозунгом энергетической безопасности. Эта политика так и заканчивается — угрозой основной потребности каждого человека, в обеспечении теплом. У нас, в европейском угольном Кувейте, кризис. А ведь еще только июль», — заключили в издании.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созовет совещание по вопросу дефицита угля.

До этого, 22 июня, газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.