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Daily Express: Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв «Северный поток»

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В Великобритании испугались «смертельного удара» в случае перекрытия газопровода «Северный поток» Россией, об этом пишет аналитик издания Daily Express Тибо Спирле в воскресенье, 28 августа.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Российская газовая компания «Газпром» приостановит работу трубопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября, вследствие чего, как говорится в публикации, в Европе боятся продления остановки, что станет «газовым ударом».

По словам эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу, в случае полной остановки трубопровода, запасы европейских стран будут истощены к началу января 2023 года, так как у государств недостаточно альтернативных поставщиков газа.

В материале говорится, что Евросоюз сократил поставку российского топлива, однако страны всё еще зависят от энергоносителей России. Он добавил, что европейцы «соревнуются с часами», чтобы заполнить газовые хранилища перед холодной зимой.

В пятницу, 26 августа, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что общие потери газа Евросоюзом от остановки трубопровода «Северный поток» будут относительно небольшими, но в случае прекращения поставок на более длительный период потери ЕС будут существенными. По его словам, временную остановку подачи газа через «Северный поток» могут продлить, если во время профилактических работ у «Газпрома» возникнут критические замечания к техническому состоянию объекта.

23 августа эксперты в интервью «Известиям» спрогнозировали рост цен на газ в Европе до $4 тыс. за 1 тыс. кубометров уже в первой половине сентября. Ранее «Газпром» ожидал такую цену зимой. Но с 18 августа стоимость голубого топлива находится на уровне выше $2,4 тыс., а 22-го на бирже в Евросоюзе она превысила $3 тыс. за 1. тыс. кубометров.

Эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич заявил 28 августа, что Россия может год не поставлять газ в Европу без каких-либо последствий для себя, передает телеканал «360». Пич посчитал, что высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет РФ зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже при сокращении объема поставок.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. Это, по его словам, носит абсолютно беспрецедентный характер для этих стран. Путин также отмечал, что Европа, по сути, совершает аутодафе, отказываясь от энергоресурсов РФ.

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