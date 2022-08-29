Адвокат экс-мэра Архангельска раскрыл детали задержания Донского

Роман Суровегин, адвокат экс-мэра Архангельска Александра Донского, которого задержали с участниками нелегального автопробега, рассказал «Известиям» о подробностях задержания клиента.

Суровегин сообщил, что после задержания, в отношении Донского было возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка.

«Сегодня его задержали, возбудили дело об административном нарушении по части 1 статьи 20.2.2 — организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, вызвавшее нарушение порядка. По этой же статье задержали и других участников, порядка 20 человек. Опять же, это только в этом отделе полиции. Я слышал, в других отделах тоже есть задержанные, какое количество пояснить не смогу», — пояснил он.

Адвокат заверил, что Донской находился на Пресненской набережной в момент задержания людей, но «участия ни в каких пробегах не принимал». Его задержали только потому, что он был там.

«Могут назначить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Это будет всё зависеть от характеристики личности, от смягчающих вину обстоятельств, от вины. Если вина будет доказана, тогда будет наказание. Если вина будет не доказана, то есть вероятность, что могут вынести постановление о прекращении административного дела», — добавил Суровегин.

Как утверждает адвокат, в момент задержания Донской гулял по набережной, был без прав и автомобиля. Поэтому слова самого Донского о непричастности — правда. Донской после задержания отрицал причастность к автопробегу, объясняя всё тем, что он находился у бара рядом с местом, где собрались участники автопробега. Бывший мэр уверял, что собирался ехать на православное мероприятие.

Так называемый элитный автопробег сотрудники полиции пресекли 28 августа. Организатором его выступал криптоблогер Алексей Хитров. Участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

В итоге люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих были эвакуированы на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы.

Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. В стоимость самого дорогого пакета входили персональный менеджер, ночь в номере люкс пятизвездочного отеля и эксклюзивные развлечения.