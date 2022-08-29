FT: в ЕС планируют поддержать приостановку упрощенного визового режима с Россией

Министры иностранных дел членов Евросоюза планируют поддержать приостановить действие соглашения по упрощению визового режима с Россией. Об этом 28 августа рассказала газета Financial Times.

Встреча, на которой будет официально рассмотрено это предложение, должна состояться в Праге 30 августа. Главной целью новых ограничений в отношении россиян ставится изменение общественного мнения о спецоперации по защите Донбасса.

«Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта <спецоперация> недопустима, она неприемлема», — сказал собеседник газеты из числа высокопоставленных чиновников ЕС.

Он добавил, что позднее власти Евросоюза хотят ввести еще более жесткие визовые ограничения в отношении граждан РФ.

Инициатива вызвала противоречивую реакцию в странах ЕС, так как члены блока до сих пор не могут прийти к консенсусу по уместности ограничений и запретов против российских граждан. Часть стран, как Чехия и Польша, считает неприемлемым любое присутствие граждан РФ на территории ЕС. Другие, в том числе Германия, выступают за более «выборочный» подход. При этом даже в случае введения запретов для россиян все равно останутся категории населения, которым ЕС в выдаче виз отказать не сможет, дополняет «Газета.Ru».

23 августа министр внутренних дел Литвы Габриелюс Ландсбергис объявил о возможном региональном запрете на въезд россиян в страны Балтии, Польшу и Финляндию. Эти страны намерены ввести его даже в том случае, если общее решение Евросоюза не будет этого предусматривать, подчеркнул министр.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

В то же время 19 августа МИД Португалии выступил против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС. Страна намерена принимать участие в обсуждении визовых ограничений против России на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге.

С критикой запрета выдачи виз гражданам РФ также выступил постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.