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Новость австрийского СМИ об убийстве Вовк оказалась фейком

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Статья австрийского издания Exxpress об убийстве украинки Натальи Вовк, подозреваемой в причастности к подрыву автомобиля журналистки Дарьи Дугиной, оказалась фейком.

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По данным «Известий», вся информация в статье не соответствует действительности. Это подтверждают даже украинские Telegram-каналы.

28 августа Exxpress опубликовал материал, в котором говорилось, что Вовк обнаружили в отеле с 17 ножевыми ранениями. СМИ приложило к статье снимок с «места убийства» украинки.

Как выяснили «Известия», в реальности на снимке запечатлены кадры с места расправы над 26-летней москвичкой, датированные 2020 годом.

Ранее, 25 августа, были опубликованы кадры из квартиры Вовк в Москве, в которой она жила до убийства Дугиной. Сообщалось, что украинка снимала двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского площадью 81 кв. м на 13-м этаже дома. В квартире — дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемая объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности устанавливаются.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

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