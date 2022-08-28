Философ Дугин назвал гибель своей дочери смертью «за русскую идею»

Философ и политолог Александр Дугин, чью дочь Дарью взорвали в автомобиле, назвал мотив ее убийства. Он уверен, что именно она была целью тех, кто это сделал.

«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства. <…> Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее», — рассказал Дугин в эфире Первого канала 28 августа.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.