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Философ Дугин назвал гибель своей дочери смертью «за русскую идею»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Философ и политолог Александр Дугин, чью дочь Дарью взорвали в автомобиле, назвал мотив ее убийства. Он уверен, что именно она была целью тех, кто это сделал.

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«За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства. <…> Все было брошено на то, чтобы убить ее, и в принципе здесь не было ошибки. Били в нее», — рассказал Дугин в эфире Первого канала 28 августа.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.

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