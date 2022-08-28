Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах клуба на Роналду

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на продолжение сотрудничества с Криштиану Роналду. Об этом 27 августа рассказал тренер клуба Эрик Тен Хаг после победа команды над «Саутгемптоном» (1:0).

После матча болельщики устроили Роналду овацию, поэтому некоторые посчитали это признаком прощания с футболистом, который отыграл с МЮ последнюю игру.

«Мы планируем [и дальше работать] вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.

В свою очередь, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что был бы рад видеть в своей команде нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед».

Ранее, 16августа, Manchester Evening News сообщало, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду.

Футболист заявлял о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за того, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

В тот же день главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы увидеть Роналду в своем клубе в качестве нападающего, передает «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что Роналду остается желанным игроком для любого тренера, но сейчас не ведется никаких переговоров по возможному переходу Роналду.

17 августа Роналду анонсировал интервью, в котором пообещал опровергнуть недостоверные утверждения СМИ о себе и рассказать о будущем своей карьеры. Как утверждает футболист, из 100 недавно просмотренных им публикаций о себе лишь пять оказались достоверными.

В конце июля спортсмен опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.