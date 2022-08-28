Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа
Мир
«Известия» показали последствия обстрела Донецка снарядами натовского калибра
Мир
NYT раскрыла состав миссии МАГАТЭ для визита на Запорожскую АЭС
Мир
Власти Запорожской области подготовили план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС
Мир
СКЦ согласовал выход семи сухогрузов с зерном из украинских портов
Общество
Синоптики спрогнозировали до 32 градусов тепла в Московском регионе 28 августа
Спорт
Теннисистка Касаткина выиграла турнир WTA в Канаде
Общество
Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера
Экономика
Эксперты назвали сезон ураганов в США новой угрозой энергорынку Европы
Мир
Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Мир
Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам
Спорт
Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах клуба на Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах клуба на Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг: клуб надеется продолжить сотрудничество с Роналду
0
Фото: TASS/EPA/Peter Powell
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на продолжение сотрудничества с Криштиану Роналду. Об этом 27 августа рассказал тренер клуба Эрик Тен Хаг после победа команды над «Саутгемптоном» (1:0).

Золотые мячики: как Месси и Роналду сменили место работы в 2021-м
Два главных футболиста поколения покинули чемпионаты Испании и Италии по экономическим причинам

После матча болельщики устроили Роналду овацию, поэтому некоторые посчитали это признаком прощания с футболистом, который отыграл с МЮ последнюю игру.

«Мы планируем [и дальше работать] вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.

В свою очередь, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что был бы рад видеть в своей команде нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед».

Ранее, 16августа, Manchester Evening News сообщало, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду.

Футболист заявлял о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за того, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

В тот же день главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы увидеть Роналду в своем клубе в качестве нападающего, передает «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что Роналду остается желанным игроком для любого тренера, но сейчас не ведется никаких переговоров по возможному переходу Роналду.

17 августа Роналду анонсировал интервью, в котором пообещал опровергнуть недостоверные утверждения СМИ о себе и рассказать о будущем своей карьеры. Как утверждает футболист, из 100 недавно просмотренных им публикаций о себе лишь пять оказались достоверными.

В конце июля спортсмен опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022