Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о планах клуба на Роналду
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на продолжение сотрудничества с Криштиану Роналду. Об этом 27 августа рассказал тренер клуба Эрик Тен Хаг после победа команды над «Саутгемптоном» (1:0).
После матча болельщики устроили Роналду овацию, поэтому некоторые посчитали это признаком прощания с футболистом, который отыграл с МЮ последнюю игру.
«Мы планируем [и дальше работать] вместе с ним. Поэтому мы хотим, чтобы он остался. Это то, чего мы хотим», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.
В свою очередь, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что был бы рад видеть в своей команде нынешнего нападающего «Манчестер Юнайтед».
Ранее, 16августа, Manchester Evening News сообщало, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду.
Футболист заявлял о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за того, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.
В тот же день главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы увидеть Роналду в своем клубе в качестве нападающего, передает «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что Роналду остается желанным игроком для любого тренера, но сейчас не ведется никаких переговоров по возможному переходу Роналду.
17 августа Роналду анонсировал интервью, в котором пообещал опровергнуть недостоверные утверждения СМИ о себе и рассказать о будущем своей карьеры. Как утверждает футболист, из 100 недавно просмотренных им публикаций о себе лишь пять оказались достоверными.
В конце июля спортсмен опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.
Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.