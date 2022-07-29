«КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «МЮ»
Футбольный клуб «КИ Клаксвик» иронично прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из английского «Манчестер Юнайтед».
«Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждем ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении клуба в их Twitter-аккаунте.
29 июля Роналду опроверг информацию о своем уходе из «Манчестер Юнайтед» в одном из фанатских пабликов клуба в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
За день до этого издание Daily Mail сообщило, что португальский футболист якобы уведомил клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет проводить этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.
Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.
Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.