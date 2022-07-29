Роналду опроверг слухи о желании уйти из «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду опроверг новость о желании покинуть «Манчестер Юнайтед». Об этом 29 июля сообщил «Спорт-Экспресс».

Роналду оставил комментарий в одном из фанатских пабликов клуба в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) под сообщением о том, что его агент якобы анонсировал уход нападающего.

«Невозможно не говорить обо мне хотя бы один день, ведь в противном случае медиа не сможет зарабатывать. Знаете, если вы не врете, то не сможете привлечь внимание людей. Продолжайте. Возможно, однажды вы опубликуете верную новость», — написал футболист.

Накануне британская газета Daily Mail сообщила, что Роналду уведомил «Манчестер Юнайтед» о желании расторгнуть контракт. Сообщалось, что 37-летний форвард не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. При этом в клубе подчеркнули, что не получали от других команд предложений по португальцу. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.