Роналду сообщил «Манчестер Юнайтед» о желании расторгнуть контракт

Португальский футболист Криштиану Роналду уведомил свой клуб «Манчестер Юнайтед» о желании расторгнуть контракт. Об этом 28 июля сообщила Daily Mail.

По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Вместе со своим агентом Жорже Мендешем он проинформировал о желании перейти в клуб, который будет участвовать в турнире, сообщил «Спорт-Экспресс».

В «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. При этом в клубе подчеркнули, что не получали от других команд предложений по португальцу. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.