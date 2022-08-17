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Владелец «Манчестер Юнайтед» выступил против ухода Роналду

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Фото: TASS/Peter Powell
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Manchester Evening News.

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Несмотря на это, главный тренер клуба Эрик тен Хаг согласен на продажу спортсмена.

По данным издания, футболист намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Отмечается, что нападающий недоволен тем, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

Ранее, 12 августа, стало известно, что Криштиану Роналду попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года «Золотой мяч».

В конце июля Роналду привлек к себе внимание СМИ отнюдь не спортивными достижениями. Португальский футболист опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

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