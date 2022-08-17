Владелец «Манчестер Юнайтед» выступил против ухода Роналду

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает Manchester Evening News.

Несмотря на это, главный тренер клуба Эрик тен Хаг согласен на продажу спортсмена.

По данным издания, футболист намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Отмечается, что нападающий недоволен тем, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

Ранее, 12 августа, стало известно, что Криштиану Роналду попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года «Золотой мяч».

В конце июля Роналду привлек к себе внимание СМИ отнюдь не спортивными достижениями. Португальский футболист опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.