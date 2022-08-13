Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на «Золотой мяч»

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира 2022 года «Золотой мяч», который учрежден французским журналом France Football, о чем стало известно 12 августа.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», действующий обладатель приза лучшему игроку сезона в мире. В прошедшем сезоне он забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за ПСЖ во всех турнирах, напомнил «Спорт-Экспресс».

В первую пятерку из 30 претендентов в этом году попали футболисты Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафаэль Леау («Милан»), Кристофер Нкунку (Франция, «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), говорится в Twitter-аккаунте журнала France Footbal.

Коллега и вечный соперник Месси — нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в числе номинантов на «Золотой мяч» текущего года в первой десятке. Португалец в список претендентов на главный индивидуальный приз мирового футбола попадает 18-й раз подряд.

Впервые Роналду номинировали на «Золотой мяч» в 2005 году. Он является пятикратным обладателем награды.

Премия «Золотой мяч» была учреждена главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые ее вручили в 1956 году форварду английского клуба «Блэкпул» Стэнли Мэттьюзу, которого выбрали лучшим журналисты.

В конце июля Роналду привлек к себе внимание СМИ отнюдь не спортивными достижениями. Португальский футболист опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.