Роналду анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем карьеры

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду назвал ложью 95% информации о себе в СМИ и пообещал рассказать всю правду в интервью через пару недель.

Футболист уточнил, что тогда же он раскроет информацию о клубе, в котором он продолжит свою карьеру.

«Они узнают правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ лгут. Я записываю все новости. За последние несколько месяцев из 100 новостей только пять были правдивыми», — написал он в комментарии к публикации фан-сообщества в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Между тем издание Manchester Evening News 16 августа сообщило, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи португальского футболиста Криштиану Роналду.

Отмечается, что футболист намерен покинуть команду в летнее трансферное окно. Отмечается, что нападающий недоволен тем, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

В конце июля спортсмен опроверг слухи о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». До этого Daily Mail сообщила, что Роналду якобы уведомил свой клуб о желании расторгнуть контракт. По данным издания, 37-летний нападающий не хочет провести этот сезон в составе английской команды, так как она не играет в Лиге чемпионов.

Футбольный клуб «КИ Клаксвик» в шутку предложил 20 овец за переход Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, утверждалось, что в «Манчестере» не хотят отпускать Роналду, чей контракт истекает 30 июня 2023 года. За английский клуб форвард играет с августа 2021 года.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.