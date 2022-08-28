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Премьер-министр Франции пообещала не допустить «взрыва» цен на электроэнергию

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Schoening
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О том, что во Франции власти не допустят резкого скачка цен на электроэнергию, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Интервью с ней в субботу, 27 июля, опубликовало издание Le Parisien.

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«Мы сохраним механизмы по смягчению роста цен на энергию. Кроме того, мы примем конкретные меры для защиты самых уязвимых слоев населения. Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим «взрыва» цен на электроэнергию», — пообещала Борн.

Она также сообщила, что французские власти собираются следить за тем, как жители страны экономят электроэнергию в своих домах, чтобы избежать подорожания. Ряд ограничений введут и в отношении компаний. Сейчас на рассмотрении находятся указы о запрете световой рекламы ночью и о требовании закрывать двери при включенном кондиционере или отоплении.

Накануне оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд, увеличившись на 1000% за год и перейдя отметку €1 тыс. за 1 МВт·ч. Среди причин такого роста цен — ограничение поставок российского газа в Европу на фоне конфликта вокруг Украины, антироссийских санкций и остановка во Франции нескольких атомных реакторов из-за коррозии.

25 августа цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа в ряде стран Евросоюза поднялась выше €700 за 1 МВт·ч. Цены на электроэнергию в ЕС растут вслед за подорожанием газа.

Аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев 22 августа прокомментировал данные о росте биржевых цен на газ в Европе. Эксперт отметил, что это связано с несколькими факторами, среди которых заявление «Газпрома» о полной остановке «Северного потока» на трое суток.

29 июля официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что страна переживает беспрецедентную энергетическую ситуацию. Кроме того, он отметил, что в связи с ремонтными работами на реакторах снижена мощность в атомной энергетике. При этом, по его словам, правительство задействует все возможные средства для обеспечения безопасного энергоснабжения предстоящей зимой.

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