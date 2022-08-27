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Россия распространила в Совбезе ООН письмо с доказательствами обстрела ЗАЭС Украиной

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Фото: Global Look Press/XinHua/Loey Felipe
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Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН письмо с доказательствами обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны боевиков Украины 25 и 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба официального представительства РФ в ООН в своем Twitter-аккаунте.

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«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях», — говорится в публикации.

Постпредство добавило, что три снаряда разорвались вблизи специализированного блока, где расположено хранилище ядерного топлива, а также твердых радиоактивных отходов. Как отмечается, уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы.

27 августа официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские боевики за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС. По его словам, боевики смогли запустить четыре снаряда на крышу спецкорпуса № 1 станции со 168 сборками американского ядерного топлива фирмы «Вестингхаус». Всего было выпущено 17 снарядов.

За день до этого глава администрации региона Евгений Балицкий заявил об отключении двух энергоблоков ЗАЭС после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны Вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев вероятно планирует использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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