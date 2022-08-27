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ВСУ за сутки трижды обстреляли ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за период с 26 по 27 августа трижды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, боевики смогли запустить четыре снаряда на крышу спецкорпуса №1 станции со 168 сборками американского ядерного топлива фирмы «Вестингхаус». Всего было выпущено 17 снарядов.

«Еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, три разорвались в районе спецкорпуса №2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы «ТВЭЛ» и хранилище твердых радиоактивных отходов», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что ВСУ обстреливают Энергодар, где расположена ЗАЭС.

26 августа в Энергодаре заявили об обстреле ЗАЭС из американской гаубицы M777.

За день до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил об отключении двух энергоблоков ЗАЭС после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев вероятно планирует использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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