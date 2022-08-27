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В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ

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Фото: REUTERS/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces
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Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят артиллерийский обстрел города Энергодар Запорожской области, где расположена атомная электростанция. Об этом 27 августа сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб», — заявил Рогов в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, пока что не было прилетов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако так как обстрел еще не закончен, трудно что-либо говорить. Местные власти проведут осмотр и оценят степень повреждения только после завершения атаки со стороны ВСУ.

26 августа в Энергодаре заявили об обстреле ЗАЭС из американской гаубицы M777.

За день до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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