В Запорожской области сообщили об обстреле Энергодара со стороны ВСУ
Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят артиллерийский обстрел города Энергодар Запорожской области, где расположена атомная электростанция. Об этом 27 августа сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб», — заявил Рогов в эфире программы «Соловьев Live».
По его словам, пока что не было прилетов по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако так как обстрел еще не закончен, трудно что-либо говорить. Местные власти проведут осмотр и оценят степень повреждения только после завершения атаки со стороны ВСУ.
26 августа в Энергодаре заявили об обстреле ЗАЭС из американской гаубицы M777.
За день до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока Запорожской АЭС отключились после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны ВСУ по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.
Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле ЗАЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВФУ участились в августе. Также отмечались падения снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.
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