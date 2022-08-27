Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам

Франция и Германия выступят против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза, которая пройдет в Праге. Об этом 27 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на текст документа к мероприятию.

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», — отмечается в документе.

Берлин и Париж понимают обеспокоенность некоторых государств в этом вопросе, но считают, что ЕС должен выдавать визы людям, не связанным с правительством, — студентам, художникам, ученым и специалистам, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 26 августа, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в вопросе выдачи шенгенских виз гражданам России следует учитывать национальные особенности стран ЕС. Она объяснила, что, например, мнения стран Балтии отличаются от позиции Германии, так как они являются соседями России и более обеспокоены.

25 августа немецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза в обмен на письменное осуждение спецоперации на Украине.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории гражданам из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Вопрос такого запрета обсуждается на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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