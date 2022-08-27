Лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали

Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена», — приводит его слова сайт правительства.

По его словам, текущей задачей является борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара. Было принято решение сделать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших 3–5 дней.

Ранее в этот день Григоренко сообщил, что в Рязанской области нет открытого горения. Для предотвращения распространения пожара была создана защитная полоса длиной 100 км и шириной до 20 м.

Вице-премьер также отметил, что локализованы пожары в Нижегородской области и в Республике Марий Эл.

26 августа власти Рязанской области установили на въездах в зону лесных пожаров контрольно-пропускные пункты (КПП), перекопали и перекрыли семь дорог. Транспортные средства проехать не могут.

24 августа президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба и выразил надежду на локализацию огня в ближайшие три дня.