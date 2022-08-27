Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью

Турция является главной и постоянной угрозой Восточному Средиземноморью. Об этом 27 августа заявил сенатор США Роберт Менендес.

Выступая в Греции по случаю присвоения ему звания почетного доктора Афинского университета, политик рассказал, что Турция является одной из основных проблем мирового сообщества наряду с Китаем, Россией и изменением климата.

Менендес заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит раскольническую политику в Восточной Европе и на Южном Кавказе. Он также отметил, что Анкара бросает вызов Греции несанкционированными полетами в Эгейском море и поддерживает Северный Кипр.

23 августа The Wall Street Journal сообщила, что США пообещали ввести санкции против турецких компаний, которые продолжат сотрудничать с Россией. Заместитель главы минфина Адевале Адейемо отметил, что турецкие банки не могут в одно и то же время иметь корреспондентские отношения как с российскими, так и с американскими регуляторами.

21 августа читатели турецкого издания Haber7 отреагировали на призыв Менендеса разорвать контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Пользователи назвали США бандитской страной, а самого сенатора — террористом.

До этого, 15 июля, Haber7 сообщило, что палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций после закупок российских ЗРК С-400. Сообщается, что такое решение США разозлило Турцию, против которой Вашингтон ввел ограничения в подобных же обстоятельствах. Также из-за рестрикций Анкара была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35.