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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Конгресс США 17 июля внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400. Соответствующее заявление появилось на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.

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«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Документ получил название «Закон о противодействии экспорту российских вооружений». Он расценивает покупку комплексов С-400 как существенную сделку.

Таким образом, в соответствии с существующим Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций, сделка потребует в ответ введение ограничений.

«Год назад <…> Турция проигнорировала предупреждения членов НАТО об этой сделке с Россией в отношении вооружений и приняла свою первую партию систем ПРО С-400 российского производства. Нам необходимо четко дать понять, что их действия <...> будут иметь серьезные последствия», — сказал Кинзингер

В начале июня глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Москва и Анкара достигли принципиального соглашения по поставке второго комплекта систем ПВО С-400.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США, в частности Вашингтон неоднократно грозился ввести санкции против Анкары. В конце мая 2020 года заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер упомянул о готовящихся ограничениях в отношении Турции.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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