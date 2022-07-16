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США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций после закупок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 15 июля сообщило турецкое издание Haber7.

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Сообщается, что такое решение США разозлило Турцию, против которой Вашингтон ввел ограничения в подобных же обстоятельствах. Также из-за рестрикций Анкара была исключена из программы производства истребители пятого поколения F-35.

«Санкции CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций — Ред.), введенные против Турции, не будут применяться к Индии. Отказ вводить санкции против Индии еще раз подтверждает, что санкции CAATSA против Турции никогда не были связаны с С-400. Главная цель этих санкций — желание США усмирить Турцию и подчинить ее нацбезопасность по своему усмотрению», — пишут турецкие СМИ.

Ранее Пентагон называл покупку Индией С-400 нарушением ограничений на приобретение российского вооружения. Эксперты полагают, что США изменили решение из-за ожидающихся со стороны Индии контрсанкций, которые могут серьезно затронуть интересы Штатов.

При этом специалисты подчеркнули, что Америка может ожидать жесткой реакции со стороны Анкары, которая также способна оказать давление на Штаты, особенно на фоне намерений вступить в НАТО Швеции и Финляндии.

Если сенат и американский лидер Джо Байден одобрят решение палаты представителей, никаких санкций против Индии введено не будет. Специалисты полагают, что невозможность введения санкций против Индии может привести к спросу на российское вооружение.

20 апреля военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал объяснил, чем российское оружие превосходит западное. 6 апреля Пентагон заявил о необходимости добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования.

20 марта Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что США предложили Турции передать российские комплексы ПВО С-400 украинским войскам. Агентство подчеркнуло, что американские чиновники озвучивали идею на протяжении месяца в контактах с турецкими коллегами.

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