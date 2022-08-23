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США пообещали санкции турецким компаниям за сотрудничество с Россией

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Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
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Соединенные Штаты Америки пообещали ввести санкции против тех турецких компаний, которые продолжат сотрудничать с Россией. Об этом 23 августа сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы министерства финансов США и источники.

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«Примите к сведению, что отношения с подсанкционными представителями России могут подвергнуть санкционному риску турецкие финансовые и бизнес-предприятия», — отметил первый заместитель главы минфина США Адевале Адейемо в своем письме к Американской торговой палате в Турции.

Он также добавил, что турецкие банки не могут в одно и то же время иметь корреспондентские отношения как с российскими, так и с американскими регуляторами.

Сообщается, что аналогичное по содержанию письмо было направлено в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию промышленников и предпринимателей TUSAID.

Ранее, 22 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью на ближайшее время организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также турецкий лидер отмечал, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе.

При этом президент Украины сказал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

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