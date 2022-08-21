Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Спорт
«Динамо» победило «Спартак» на своем поле впервые с 2008 года
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами

В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400

Читатели Haber7 назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу российских С-400
0
Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

У всех свои комплексы: Турция не откажется от С-400 под давлением США
Как в Управлении оборонной промышленности республики объяснили свое решение

Так, конгрессмен Роберт Менендес назвал такой шаг «явным нарушением» американских санкций, поэтому он призвал Турцию разорвать военное сотрудничество с Россией.

Пользователи, в свою очередь, назвали США бандитской страной, а самого сенатора — террористом.

Некоторые из них напомнили, что Индия тоже приобрела у России С-400, однако против нее никаких ограничений не ввели.

«Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США», — написал под публикацией читатель под именем Хусейн.

Кроме того, комментаторы полагают, что США могут что-то затевать, раз так боятся С-400. Они подчеркнули, что Турции стоит назло им приобрести еще больше С-400, а также купить Су-57 или китайские вертолеты.

«Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица», — резюмировал пользователь Ахмет.

Ранее, 17 августа, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что реализация контракта на поставку Турции второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 уже началась. По его словам, тесное экономическое сотрудничество России и Турции сказывается в том числе и на поставках военной техники.

До этого, 15 июля, Haber7 сообщило, что палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций после закупок российских ЗРК С-400.

Сообщается, что такое решение США разозлило Турцию, против которой Вашингтон ввел ограничения в подобных же обстоятельствах. Также из-за рестрикций Анкара была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Еще в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в заключении второго контракта на поставку С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов в сфере оборонного сотрудничества.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022