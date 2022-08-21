В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400

Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание американского сенатора по поводу закупок Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Так, конгрессмен Роберт Менендес назвал такой шаг «явным нарушением» американских санкций, поэтому он призвал Турцию разорвать военное сотрудничество с Россией.

Пользователи, в свою очередь, назвали США бандитской страной, а самого сенатора — террористом.

Некоторые из них напомнили, что Индия тоже приобрела у России С-400, однако против нее никаких ограничений не ввели.

«Турции следует развивать отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США», — написал под публикацией читатель под именем Хусейн.

Кроме того, комментаторы полагают, что США могут что-то затевать, раз так боятся С-400. Они подчеркнули, что Турции стоит назло им приобрести еще больше С-400, а также купить Су-57 или китайские вертолеты.

«Собака лает, а караван идет — гласит тюркская пословица», — резюмировал пользователь Ахмет.

Ранее, 17 августа, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что реализация контракта на поставку Турции второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 уже началась. По его словам, тесное экономическое сотрудничество России и Турции сказывается в том числе и на поставках военной техники.

До этого, 15 июля, Haber7 сообщило, что палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций после закупок российских ЗРК С-400.

Сообщается, что такое решение США разозлило Турцию, против которой Вашингтон ввел ограничения в подобных же обстоятельствах. Также из-за рестрикций Анкара была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Еще в прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в заключении второго контракта на поставку С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов в сфере оборонного сотрудничества.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.