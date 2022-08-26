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В Латвии рабочие отказались сносить советские памятники

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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В Балвском крае Латвии на востоке страны рабочие отказываются сносить советские памятники. Об этом 26 августа сообщил портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.

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Демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии подлежит памятник партизанам Красной армии, имеющий художественную ценность. По словам Максимова, снос памятника оценили в € 15 тысяч. Рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные и вовсе отказываются выполнять работы.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно», — сказал чиновник.

Кроме того, в Южно-Курземском районе Латвии памятники времен СССР демонтируют собственными силами, потому что мемориалы в основном представляют собой небольшие плиты и камни. Обязанность возложена на муниципальные капитальные общества и администрацию. В Алуксненском крае Латвии работы по демонтажу будут поручены местной строительной компании.

25 августа в Латвии у памятника Освободителям Риги снесли последний элемент — обелиск высотой 79 м. После предварительной подготовки, продлившейся несколько часов, конструкция была повалена на землю в парке Победы.

Снос памятника Освободителям Риги начался 23 августа. Позже стало известно, что рыба из пруда, окружающего памятник, будет скормлена животным из Рижского зоопарка. Водоем же будет осушен в рамках ликвидации мемориала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин назвал действия властей Латвии отвратительными и изуверскими.

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