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Врио начальника Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом 26 августа сообщили в СБУ.

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«СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Имя задержанного не называется.

Ранее, 5 августа, СБУ сообщила об открытии уголовного дела в отношении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины по подозрению в государственной измене. В СБУ уточнили, что подозреваемый занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава государственного космического агентства Украины.

4 августа генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене телеведущего Юрия Кота. Сообщается, что он публиковал дискредитирующую украинцев информацию в Telegram.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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