Врио начальника Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену
На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом 26 августа сообщили в СБУ.
«СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Имя задержанного не называется.
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