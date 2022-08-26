Врио начальника Института подготовки юридических кадров СБУ задержали за госизмену

На Украине задержали за государственную измену временно исполняющего обязанности руководителя Института подготовки юридических кадров Службы безопасности национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом 26 августа сообщили в СБУ.

«СБУ продолжает очищение собственных рядов: в результате многоэтапных следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в государственной измене временно исполняющему обязанности начальника Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Имя задержанного не называется.

Ранее, 5 августа, СБУ сообщила об открытии уголовного дела в отношении бывшего замглавы главного управления разведки министерства обороны Украины по подозрению в государственной измене. В СБУ уточнили, что подозреваемый занимал пост замглавы военной разведки с 2008 по 2010 год, затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава государственного космического агентства Украины.

4 августа генпрокуратура Украины сообщила о подозрении в государственной измене телеведущего Юрия Кота. Сообщается, что он публиковал дискредитирующую украинцев информацию в Telegram.

27 июля американский журнал The Federalist рассказал, что многие украинцы переходят на сторону России, опасаясь бесчинств киевских властей. В пример автор статьи привел резкие кадровые перестановки в стране — увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Тогда глава государства указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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