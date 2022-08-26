«После ухода Федуна "Спартак" пойдет только по пути улучшения»

В конце лета-2022 в российском футболе произошло то, что с уверенностью можно назвать одним из главных событий года в отечественном спорте. Официально закончилась эпоха Леонида Федуна в «Спартаке». Он владел красно-белыми с 2004 года. А 22 августа было объявлено, что контрольный пакет акций клуба и стадион «Открытие Банк Арена» переходят к компании «Лукойл», вице-президентом которой Федун оставался около 30 лет.

За 18 лет власти Леонида Арнольдовича «Спартак» обрел стадион, выиграл один чемпионат России, один Кубок России и один Суперкубок, шесть раз брал серебро чемпионата страны и один раз бронзу. На фоне трат и сравнений с регулярными чемпионствами в 1990-е годы, когда президентом и главным тренером «Спартака» был Олег Романцев, это считается провалом. А постоянные смены менеджеров и тренеров, бесконечные скандалы сформировали негативные впечатления от деятельности Федуна.

В 2004 году он приобретал клуб у Андрея Червиченко, который владел «Спартаком» четыре года, на закате эпохи Романцева. В интервью «Известиям» бывший президент клуба оценил период Федуна и поделился мнением о будущем красно-белых.

«Будь это не "Спартак", результат Федуна воспринимался бы как достойный»

— Насколько радикально изменится «Спартак» после ухода Федуна?

— Не знаю. А как можно радикально изменить футбольную команду, по крайней мере, на первых порах? Есть контракты, есть обязательства. Футбольный клуб — это организация, которую нельзя поменять одномоментно. Можно только постепенно. Но мне кажется, что «Спартак» сейчас пойдет только по пути улучшения. И видно, что некоторые европейские проходимцы уже изгнаны из клуба, все контракты с приведенным ими неликвидом разорваны. На мой взгляд, позитив уже заметен . И мы понимаем, что это уже было решение не Федуна, а новой команды. Просто ее приход не оглашался до определенного момента, но процесс уже шёл.

После ухода Федуна Андрей Червиченко Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

— Вы говорите, что невозможно радикально изменить футбольную команду, но ведь, когда в 2004 году «Спартак» окончательно перешел от вас к Федуну, клуб в первое же трансферное окно основательно обновился, сменив главного тренера, купив больше десятка новичков.

— Вы знаете, сдуру можно что угодно сломать. Вот этим они и занимались. Зачем сейчас это клубу делать? Давайте вернемся назад, в 2004 год. Вот они сломали все, наплевали три тонны грязи с известной субстанцией в мой след. После этого стало лучше? Они что-то выиграли за столько лет? Один раз выиграли чемпионат, один раз Кубок России. Но сколько они ждали этого после моего ухода? 13 лет, чтобы взять чемпионство, 18 лет, чтобы завоевать Кубок. Вопрос в том, для чего делать радикальные перемены? Для того, чтобы просто сделать? Для того, чтобы просто показать, какие мы крутые? Ну вот они показали. Если вы возьмете их интервью того времени, то за 18 лет план не выполнен даже на 20% от того, что они пузырили и рассказывали, что сделают в ближайшие три-четыре года.

— Все-таки, по итогам 18 лет Федуна в «Спартаке» что перевешивает: негатив от скандалов и постоянных спортивных неудач или позитив от редких титулов и построенного стадиона?

— Я думаю, все-таки хорошего больше. Стадион — это вообще великая вещь. Полагаю, именно стадионом Федун больше всего запомнится болельщикам. И в целом материальной базой. Я не знаю точно, что после его ухода остается. Вот стадион вместе со «Спартаком» он продал «Лукойлу». Не понятно, остается за клубом место на Ширяевке, где тренировалась молодежка. Но в принципе в плане материального обеспечения все было отлично . Большой шаг вперед. То, что не удалось достичь больших спортивных результатов, в этом есть как субъективные, так и объективные причины. Все-таки засилье «Зенита» и всего питерского лобби — значимый фактор, из-за чего было очень трудно выигрывать. Поэтому хотелось бы, чтобы было чуть-чуть больше спортивных успехов, но и так неплохо. Если бы речь шла не о «Спартаке», а о любой другой команде, то титулов было бы вполне достаточно, не говоря уже про вторые-третьи места в чемпионате и финалы Кубка России.

После ухода Федуна Стадион «Открытие Арена» Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— А сейчас не выдерживают сравнений с временами Олега Романцева?

— Да, все смотрят на времена Романцева, на выигранные при нем девять чемпионств в России. Будь это не «Спартак», то результат Федуна воспринимался бы как вполне достойный.

«Финансово я на "Спартаке" не потерял и, скорее, приобрел»

— Вы понимаете, в чем причина субъективных факторов неудач «Спартака» при Федуне? Почему он почти никогда не был постоянен в выборе менеджеров и тренеров, регулярно их менял?

— Это была самая большая проблема «Спартака». Потому что Федун — абсолютно не разбирающийся в футболе человек. Он принимал волюнтаристские решения. И ему казалось, что он что-то об этом знает и понимает. Из-за того, что последнее слово и решение было за ним, возникли все эти проблемы, поскольку в футболе Леонид Арнольдович, на мой взгляд, некомпетентен . И, конечно, неспособность довериться профессионалам, которые хорошо разбираются в футболе.

— Последнее всегда удивляло, поскольку человек рисковал своими деньгами, много лет работал в крупном бизнесе, вроде должен был уметь подбирать кадры, которые следили бы за расходованием его средств.

— Думаю, это проблема метания от одной группировки к другой. Он все время метался между ними, слушал, кто ему что напоет. И почти никогда не мог на ком-то остановиться на долгий срок. Насколько я знаю, он человек внушаемый. Если ты ему донес какую-то позицию утром, то не факт, что кто-то не зайдет к нему в обед и не перевернет эту позицию к вечеру . Отсюда все эти метания между всеми, выслушивания всех. По итогу какой-то неочевидный выбор на основании фраз, которые ему нравились.

После ухода Федуна Игроки ФК «Спартак» на тренировке Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Можно ли рассчитывать, что приходящие от «Лукойла» топ-менеджеры, по слухам, это Евгений Хавкин и Александр Матыцын, не будут вести себя также?

— Я не хочу называть имена, поскольку официально еще ничего не объявлено. Надо смотреть, кто придет. Но из той информации, которой я обладаю, все должно быть хорошо. Человек, который будет курировать «Спартак», хорошо разбирается в футболе, понимает все футбольные процессы. Все должно быть нормально.

— Вы пересекались с этим человеком, когда активно работали в нефтяной сфере?

— Да, поэтому так уверенно говорю об этом. Из общения с этим человеком знаю, насколько он понимает и разбирается. Насколько хорошо видит футбол и все происходящее в нем.

— Насколько «Спартак» затратен для владельца? Говорят, что вы его продали Федуну так, что окупили свои затраты на клуб и даже вышли из проекта с прибылью. Для Леонида Арнольдовича сильным финансовым минусом обернулись эти 18 лет?

— Не знаю и даже не интересно. Не люблю считать чужие деньги. За себя могу сказать, что это правда. Причем даже, может быть, не чисто с самой продажи клуба, а еще за счет каких-то приобретений по пути, но финансово я на «Спартаке» не потерял и скорее приобрел.

— То есть, отбили и сумму покупки клуба и все, что вложили в него по ходу четырех лет владения?

— В принципе да.