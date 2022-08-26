Зажечь «Факел»: оступится ли «Спартак» в Воронеже

Главным событием российского футбола в конце лета стало официальное объявление об уходе владельца «Спартака» Леонида Федуна с поста председателя совета директоров клуба и передаче всех его акций нефтяной компании «Лукойл». Первый после столь исторического события матч красно-белые проведут 27 августа Воронеже, где ожидается громадный ажиотаж с учетом высокой посещаемости домашних игр местного «Факела». Конкуренты «Спартака» в борьбе за лидерство в предстоящем седьмом туре чемпионата России также проведут свои встречи в гостях. Петербургский «Зенит» едет в гости к екатеринбургскому «Уралу», московский ЦСКА встретится на выезде с «Ростовом», а столичному «Динамо» предстоит вояж в Нижний Новгород.

«Факел» – «Спартак»

Воронежский клуб вернулся в высший эшелон впервые с 2001 года. В те времена домашние матчи со «Спартаком» традиционно собирали полные трибуны. И теперь город опять ждет визита красно-белых. Первые две игры РПЛ в Воронеже этим летом уже прошли при огромном количестве зрителей. На матчи против «Динамо» (3:3) и «Урала» (0:0) пришло почти 20 тыс. человек.

И если с бело-голубыми это было ожидаемо, учитывая статус соперника и эффект новизны после возвращения в высший эшелон, то заполняемость матча с аутсайдером из Екатеринбурга уже продемонстрировала высокую болельщицкую базу в городе. Поэтому есть смысл ожидать, что визит самого популярного клуба России приведет к еще большему ажиотажу. Это уже подтверждается тем, что с утра четверга выстроились громадные очереди у касс Центрального стадиона профсоюзов. К середине дня все билеты уже были раскуплены.

«Факел» пока не одержал ни одной победы в сезоне, но и не провалился — четыре ничьи и два поражения. При этом подопечные Олега Василенко показывали довольно качественный футбол с учетом далеко не самого сильного состава.

«Спартак» успешно стартовал в этом сезоне, забивает много голов и даже лидировал после пяти туров, впервые проиграв в этом чемпионате только в прошлые выходные в дерби с «Динамо» (0:1). Сейчас красно-белые идут на втором месте, уступая идущему на вершине «Зениту» одно очко. При этом подопечные Гильермо Абаскаля пока уверенно берут очки с командами, уступающими им в классе. Теперь им надо реабилитироваться за проигрыш «Динамо».

— Проигрывать всегда неприятно, особенно после таких серий, как у нас, когда четыре раза подряд победили, ни разу не проиграли в первых пяти турах, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Но я думаю, что это, наоборот, может был такой щелчок по носу. И это поражение мы детально разберем, чтобы впредь подобное не повторялось. В чем надо исправляться? Для начала надо реализовывать свои моменты. Против «Динамо» мы действовали неплохо за исключением реализации. Готовы ли мы к борьбе за чемпионство? Конечно, готовы. Футбол для того и существует, чтобы побеждать. И у нас в команде все максималисты. Неважно, кто у тебя соперник — «Зенит» или «Динамо». Всегда хочется выигрывать.

«Урал» – «Зенит»

«Зенит» допустил две осечки на старте чемпионата, потеряв очки на выезде с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0), чем дал конкурентам надежду на борьбу за лидерство. Но пока питерцы идут первыми. И теперь едут в гости к провалившему старт «Уралу».

Екатеринбургский клуб набрал всего одно очко в первых шести турах и делит последние два места с московским «Торпедо». Не помогает пока даже смена главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на этот пост вернулся Виктор Гончаренко, уже работавший в «Урале» короткое время в 2015 году. В своем первом матче во главе команды он проиграл дома «Пари Нижний Новгород».

— Пока не видно, за счет чего «Урал» может отобрать очки у «Зенита», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник питерцев Максим Деменко. — Команда внизу таблицы, и пока у Гончаренко не было времени, чтобы что-то придумать новое. «Зенит» очень хорош на дистанции, является фаворитом первенства, несмотря на отдельные осечки. И сейчас «Урал» может что-то ему противопоставить разве что тем же способом, каким пыталось в прошлом туре «Торпедо», которое весь матч оборонялось, но всё равно пропустило в концовке и проиграло 0:2. Но шансы екатеринбуржцев даже при такой тактике очень небольшие.

«Ростов» – ЦСКА

Единственный в этом туре матч, оба участника которого находятся вверху таблицы. ЦСКА в межсезонье сменил главного тренера и значительную часть состава. Под началом Владимира Федотова армейцы быстро стали давать результат и показывать зрелищный футбол. И сейчас отстают всего на одно очко от лидирующего «Зенита». Могли красно-синие и вовсе лидировать, если бы не пропускали голы в концовках матчей, из-за которых упустили победу над «Пари Нижний Новгород» (2:2) и ничью с «Зенитом» (1:2).

«Ростов» пока идет без поражений — три победы и три ничьи. Особенно ярким получился последний матч, когда подопечные Валерия Карпина к 83-й минуте горели 0:2 от «Сочи», но в итоге спасли матч (2:2). Могли и выиграть, но дважды не реализовали пенальти — в середине первого тайма при счете 0:0 и на последних секундах матча при счете 2:2. Сейчас ростовчане идут пятыми, отставая от «Зенита» на два очка.

— Можно ожидать очень яркий матч с обилием голов, как это происходит у обеих команд в нынешнем сезоне, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Они здорово действуют в атаке, но часто допускают ошибки в обороне. Поэтому в ближайшей игре многое будет зависеть от того, кто надежней сыграет в обороне, и кто лучше реализует свои моменты.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

После победы в дерби над «Спартаком» (1:0) «Динамо» значительно укрепило свои позиции. Бело-голубые занимают четвертое место, уступая два очка «Зениту». Подопечные Славишы Йокановича еще не проиграли ни одного матча. При сербе динамовцы выглядят не так ярко, как при его предшественнике Сандро Шварце, но надежны в обороне и имеют шансы также включиться в борьбу за медали, как и в прошлом сезоне.

«Пари Нижний Новгород» выдал несколько ярких матчей на старте сезона, отобрал очки у «Локомотива» (1:1) и ЦСКА (2:2), но первую победу в нынешнем чемпионате одержал только в шестом туре, одолев в гостях терпящий бедствие «Урал» (1:0). Сейчас нижегородцы идут в зоне переходных игр, и в плане результата при новом главном тренере Михаиле Галактионове пока нет прогресса по сравнению с прошлым розыгрышем, когда под руководством Александра Кержакова при самом маленьком бюджете клуб сумел удержаться в РПЛ, минуя стыки.

— Динамовцы достаточно неплохо выглядят на старте сезоне, пусть уже и нет того атакующего футбола, что был в прошлом сезоне, — сказал «Известиям» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — И после победы в дерби над «Спартаком» команда должна быть на эмоциональном подъеме. Это, как и превосходство в составе, делает ее фаворитом ближайшего матча, хотя «Нижний Новгород» вполне способен оказать сопротивление и отобрать очки, как это уже получилось в играх с «Локомотивом» и ЦСКА.

В предстоящем туре РПЛ пройдут еще четыре матча. В пятницу «Сочи» примет на своем поле «Химки». В субботу вечером грозненский «Ахмат» сыграет в родных стенах с самарскими «Крыльями Советов». В воскресенье две игры пройдут в Москве: сначала «Локомотив» встретится с «Оренбургом», а потом «Торпедо» выйдет на поле против «Краснодара».