Конфликт интересный: повлияет ли «Спартак» на смену начальника арбитров

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев в ближайшее время может покинуть свою должность из-за потенциального конфликта интересов, сообщил «Известиям» источник в РФС и подтвердили источники в четырех клубах РПЛ. Это наверняка произойдет, если экс-глава РПЛ и Судейского комитета Ашот Хачатурянц станет президентом московского «Спартака». Павел Каманцев — его давний соратник. Собеседники «Известий» подчеркнули, что это может повлиять на непредвзятость руководителя судейского корпуса. Ашота Хачатурянца называют возможным сменщиком Леонида Федуна на посту президента «Спартака». Разговоры об этом в футбольном сообществе ходят всё лето.

От управления банкротствами к судейству

На данный момент в российском судействе сложилась неординарная ситуация: сразу три основные руководящие должности занимает один человек — Павел Каманцев. Он и председатель Судейского комитета, и исполняющий обязанности главы Департамента судейства и инспектирования, и председатель Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

В Российский футбольный союз Каманцев пришел в конце 2019 году вместе с Ашотом Хачатурянцем. До этого они тоже работали вместе, в частности, занимались процедурами банкротств и перезапусками компаний, работая на «Сбербанк» и ряд других кредитных организаций.

Сначала Хачатурянц стал председателем Судейского комитета РФС, а Каманцев его заместителем. Они запустили реформу с целью повысить качество работы судейского корпуса и избавиться от обвинений в ангажированности некоторых рефери.

Представители большинства клубов РПЛ позитивно оценили их деятельность, в частности, отстранение от работы судей со скандальной репутацией вроде Михаила Вилкова и Алексея Матюнина. Правда, в самом судейском корпусе многие были недовольны, что в отношении обоих не были представлены доказательства их ангажированности.

В итоге клубы РПЛ в октябре 2021 года поддержали назначение Хачатурянца президентом Российской премьер-лиги. Во главе РПЛ Ашот Рафаилович привел ряд спонсоров, но уже в марте признался, что значительная часть проектов, которые он планировал осуществить, после 24 февраля утратила свою актуальность. И в первой половине лета функционер ушел со всех футбольных должностей.

А вот Павел Каманцев в футболе остался. В период с марта по середину июля его последовательно назначили на все три руководящие судейские должности, которые он сейчас и занимает. В его ведении оказался очень широкий круг вопросов. Департамент судейства занимается назначением судей на матчи всех профессиональных соревнований внутри страны. Судейский комитет формирует их программу подготовки, а также участвует в составлении списков арбитров и инспекторов на сезоны, которые утверждает исполком РФС. ЭСК отвечает за послематчевые разборы решений судей и решает, насколько они обоснованны. Часто это делается по запросам клубов, недовольных теми или иными вердиктами судей во время матчей. «Спартак» в ЭСК обращается весьма часто.

По словам источников «Известий», именно этот факт смущает многих руководителей клубов РПЛ с учетом перспективы прихода Ашота Хачатурянца на руководящую должность в московском клубе. В РФС отмечают, что возможный приход функционера в ряды красно-белых или другой клуб не будет расцениваться как конфликт интересов.

— РФС ничего не известно о возможном назначении Ашота Рафаиловича в какой бы то ни было футбольный клуб, — сообщили «Известиям» в Службе коммуникаций РФС. — Гипотетическое назначение не будет расцениваться РФС как конфликт интересов.

Спартаковский вектор

Разговоры о смене власти в «Спартаке» начались еще в мае 2022 года. Тогда появилась первая информация о том, что владелец и президент клуба Леонид Федун отойдет от руководства красно-белыми, а контроль над организацией перейдет к одному из акционеров клуба — «Лукойлу». Одним из кандидатов на роль нового президента «Спартака» называется именно Ашот Хачатурянц.

Сам Федун свой уход из клуба не подтверждает, но ряд событий косвенно это подтверждает. Так, в начале августа генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил журналистам, что идет оформление сделки по выкупу «Лукойлом» у Федуна стадиона красно-белых в Тушино.

По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией, Ашот Хачатурянц ведет сложные переговоры о полномочиях, которые ему дадут в «Спартаке». При этом самому ему поставили условие, чтобы он нашел для клуба новые источники финансирования. Сейчас, по информации «Известий», Хачатурянц активно работает над этим, ведя переговоры с крупными компаниями из строительного и промышленного секторов.

Если информация о возможных кадровых решения в «Спартаке» подтвердится, то клубы могут усилить давление на РФС, опасаясь, что Каманцев во главе сразу трех судейских структур будет больше благоволить «Спартаку», чем другим клубам лиги.

— Когда Хачатурянц руководил Судейским комитетом и РПЛ, несмотря на отдельные противоречия, его в целом поддерживали, придерживались консенсуса, чтобы дать ему время на осуществление всех реформ, — рассказал «Известиям» источник в руководстве одного из клубов РПЛ. — При этом недовольство Каманцевым растет. Он, хоть и продолжает линию Ашота Рафаиловича, не обладает столь высоким авторитетом, который позволял бы отбивать атаки со стороны многих клубов, желающих как можно плотнее контролировать судейство. А приход Хачатурянца в «Спартак» многие уже планируют использовать как повод оказать давление на РФС и убрать Каманцева.

При этом источник «Известий» в «Спартаке» сообщил, что «сам Хачатурянц и будущие потенциальные высшие руководители «Спартака» хотят сохранения Каманцева во главе судейского корпуса».

— Они считают, что в противном случае клубу будет трудно соревноваться с конкурентами, которые будут иметь влияние на арбитров, — подчеркнул собеседник. — Пока не ясно, каким образом они договорятся об этом с РФС, но с учетом того, каким резонансом оборачиваются судейские скандалы с участием «Спартака», а также каким авторитетом обладает Хачатурянц у значительной части лиц, принимающих решения, не исключено, что им удастся найти баланс в этом вопросе.

У клубов, которые будут стремиться к смещению Каманцева, есть и еще один аргумент, помимо его многолетних связей с Хачатурянцем. Статья 4 регламента ФИФА об организации судейства устанавливает, что Судейский комитет в каждой стране должен состоять исключительно из бывших футбольных арбитров. А к председателю СК предъявляются повышенные требования — это должен быть бывший футбольный арбитр, который обслуживал матчи высшего футбольного дивизиона страны.

А Павел Каманцев до прихода в РФС вообще не работал в судействе. Это прямо противоречит регламенту ФИФА. Кроме того, судейская конвенция УЕФА запрещает одновременное членство в судейском департаменте и судейском комитете, руководителем которых сейчас является Каманцев. Таким образом, формальные основания лишить нынешнего руководителя судейского корпуса хотя бы части постов вроде бы есть. Но с этим не согласны в РФС.

— В задачи Павла Каманцева на посту руководителя Судейского комитета РФС входит в первую очередь административная деятельность, построение открытой и понятной структуры управления судейством как для простых болельщиков, так и для субъектов футбола, — отметили в Службе коммуникаций РФС в ответ на запрос «Известий». — Непосредственно назначением арбитров на матчи и дебрифингами по итогам тура занимается менеджер судей РПЛ, экс-арбитр категории ФИФА Николай Иванов (заместитель Каманцева в Департаменте судейства РФС, член Судейского комитета РФС, член ЭСК РФС. — «Известия»). О данной структуре управления известно всем международным органам управления футбола.

С уходом Хачатурянца судейство стало ухудшаться, заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко.

— Не ясно, насколько Каманцев справится с объемом возложенных на него задач, особенно если ему будут припоминать многолетнее сотрудничество с Ашотом Рафаиловичем в случае его назначения в «Спартак», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» выиграл Кубок России, но повторил худшее достижение в чемпионатах России, заняв 10-е место. В нынешнем чемпионате красно-белые после четырех туров делят первое место с ЦСКА.