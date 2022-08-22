Однажды чемпион: что привело к переменам в «Спартаке» и чего ждать дальше

Компания «Лукойл» приобрела 100% акций московского «Спартака» и «Открытие Банк Арену». Леонид Федун, который последние 18 лет владел клубом, сложил полномочия его президента, и председателя Совета директоров. Для самой титулованной команды страны этот период оказался крайне скуден на трофеи. За отсутствие больших побед и непоследовательный стиль управления клубом Леонида Федуна часто и резко критиковали и болельщики и эксперты. Однако, даже они признают, что именно благодаря ему «Спартак» выбрался из кризиса первой половины 2000-х годов. Но самое главное достижение Федуна — строительство стадиона в Тушино.

Статус мессии

Леонид Федун купил «Спартак» в 2004 году у ростовского бизнесмена Андрея Червиченко. То, в свою очередь, приобрел его в 2000 году. В тот момент команда была гегемоном российского футбола, имела самую большую армию болельщиков, год за годом под руководством Олега Романцева выигрывала чемпионат. Но в начале 2000-х годов случился спад. Романцев ушел в отставку, ряд игроков клуба уличили в применении допинга, за что был дисквалифицирован капитан Егор Титов. В тех бедах «Спартака» принято винить Червиченко.

Поэтому приход Федуна многие воспринимали как спасение. Уже в первый год бизнесмен вложил серьезные деньги в трансферы, клуб купил ряд сильных российских футболистов и легионеров. Один из них стал сербский защитник Неманья Видич, позже сделавший блестящую карьеру в «Манчестер Юнайтед». «Спартак» быстро вернулся в обойму топ-клубов, стал бороться за чемпионство, но во второй половине 2000-х годов все время не дотягивал до заветного трофея, четыре раза брав серебро.

— Мы не так часто контактировали с Федуном, он несколько раз приезжал на базу к нам и пару-тройку раз заходил в раздевалку после матчей, — рассказал «Известиям» бывший футболист «Спартака» Никита Баженов, выступавший за красно-белых в 2004-2010 годах. — Леонид Арнольдович всегда был на позитиве, поддерживал команду. Работа клуба была организована на высоком уровне. Всегда вовремя платили зарплату и премиальные, мы могли думать только о футболе. Считаю, что эпоху Федуна можно оценивать только позитивно. Построен стадион, выиграны титулы. Может быть, не так много, как хотелось бы, но это очень непростой процесс, чтобы по нему оценивать владельца. Надеюсь, «Спартак» продолжит развиваться дальше. Такой великий клуб не должен зависеть от одного игрока, тренера или руководителя.

Однажды чемпион Валерий Карпин и Леонид Федун Фото: Global Look Press/Russian Look/Nataliya Kondratenko

Уже к концу 2000-х годов Федун стал раздражать болельщиков своей непоследовательной кадровой политикой, а также избыточной, по их мнению, экономией на трансферах.

Началась чехарда на руководящих и тренерских должностях. Лишь Валерий Карпин имел полный карт-бланш, долгое доверие и поддержку Федуна на постах генерального директора и главного тренера. Но это принесло лишь два серебра и в 2014 году его уволили из клуба с ярлыком «сбитый летчик» лично от владельца клуба.

За 18 лет при Федуне у «Спартака» было восемь генеральных директоров и 15 главных тренеров. Но надолго не задерживались даже топовые европейцы вроде Унаи Эмери, которого уволили через три дня после заявления Федуна, что у испанского специалиста полный кредит доверия.

Реального успеха удалось добиться только в 2015-2017 годах, когда Федун в значительной степени отдал бразды правления своему заместителю в совете директоров клуба Александру Жиркову. Вместе с генеральным директором Сергеем Родионовым и спортивным директором Дмитрием Поповым они собрали чемпионский состав, который взял золото в 2017 году.

Однажды чемпион Фото: Global Look Press/Alexander Stupnikov

Чемпионом «Спартак» стал под руководством итальянца Массимо Карреры. Он стал главным тренером почти случайно: пришел в помощники к Дмитрий Аленичеву, но того уволили. Каррера стал исполняющим обязанности, но сплотил команду и привел к золоту.

Долго сказка не продлилась. Уже в следующем сезоне ряд связанных с Каррерой агентов взяли под контроль трансферную политику клуба, что привело к жестким конфликтам внутри организации, отставке Массимо и протестам со стороны поддерживавших его болельщиков.

Далее пошла новая кадровая чехарда, смены тренеров и руководителей, а с 2020 года из тени вышла жена Федуна Зарема Салихова, которая стала фактическим руководителем клуба. При этом официальное отношение к нему она имела лишь две с половиной недели в мае 2021 года, когда стала членом Совета директоров. Но быстро покинула его из-за несогласия с решением спортивного директора Дмитрия Попова назначить главным тренером Руя Виторию.

Публичная активность Салиховой привела к новому конфликту с фанатами и бесконечным скандалам. Правда, в спортивном плане эпоха Федуна закончилась на мажорной ноте. В мае 2022 года «Спартак» выиграл Кубок России под руководством итальянца Паоло Ваноли, а в нынешнем сезоне после шести туров при испанце Гильермо Абаскале идет среди лидеров чемпионата страны и, возможно, поборется за трофей.

Однажды чемпион Леонид Федун с супругой Заремой Салиховой Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Я думаю, большая беда Федуна в том, что он не мог довериться настоящим профессионалам, — заявил «Известиям» Андрей Червиченко. — Он либо все пытался делать сам, не будучи специалистом в футболе, либо отдавал все на откуп проходимцам. Иногда появлялись действительно сильные менеджеры в «Спартаке», но они надолго не задерживались, потому что в окружении Федуна было несколько группировок, которые лили ему в уши выгодную им информацию, а сами втайне боролись за доступ к его деньгам. И, к сожалению, Леониду Арнольдовичу не удалось выработать последовательный механизм принятия решений. Поэтому многое в спортивном плане не удалось, хотя выигранные чемпионат и Кубок — это очень хорошие результаты для обычного клуба. Но не для «Спартака». Слишком уж великий клуб с большой армией болельщиков. И, как ни крути, ты не избежишь сравнений с временами Романцева, когда была и красивая игра, и одно чемпионство за другим. И сравнения эти априори будут не в твою пользу.

Тушинский проект

Тем не менее, Федун сделал то, что перевешивает весь негатив в его адрес. «Спартак» наконец-то обрел собственный стадион. Красно-белые всегда были командой без дома. Еще с советских времен «Динамо» обладало землей и стадионом в Петровском парке, «Локомотив» — в Черкизово, «Торпедо» — на Восточной улице. Старые стадионы сносились, на их местах строились новые, но были четкие точки дислокации, которые ассоциировались с этими клубами.

У «Спартака» такого не было никогда. Он проводил домашние матчи в «Лужниках», на «Динамо», «Локомотиве» и торпедовском стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Но получить землю под строительство собственной арены не смог ни основатель и многолетний руководитель красно-белых Николай Старостин во времена СССР, ни совмещавший тренерство с президентством Олег Романцев в 1990-е годы.

И лишь Федун это сделал. В конце 2010 года он получил все разрешения на стройку в Тушино. А в 2014 году стадион «Открытие Арена» был открыт. Ленточку перерезал лично Владимир Путин. Как признавался Федун, весь проект обошелся в 14,5 млрд рублей ($450 млн). Также была построена академия.

Однажды чемпион Сергей Собянин, Владимир Путин, Виталий Мутко и Леонид Федун на открытии стадиона «Открытие Арена» футбольного клуба «Спартак», 2014 год Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Теперь, по неподтвержденным пока данным, в новое руководство «Спартака» войдут бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц, а также топ-менеджеры «Лукойла» Евгений Хавкин и Александр Матыцын. Последний долгое время состоит в Совете директоров клуба.

— У меня есть информация, какие представители «Лукойла» будут заниматься «Спартаком», но до официального объявления не могу называть их имена, — сказал Андрей Червиченко. — Я с ними знаком, пересекался достаточно давно по делам в нефтяном бизнесе. И скажу, что «Спартак» будет в надежных руках. Эти люди в «Лукойле» уже не первое десятилетие, всегда интересовались клубом, футболом. По общению с ними понимаю, что они разбираются в предмете, любят клуб и будут делать все, чтобы вести его в светлое будущее. Поэтому переживать за «Спартак» без Федуна не стоит, ну а сам Леонид Арнольдович, при всех трудностях, думаю, останется в истории клуба с положительной стороны за инфраструктуру. Он дал «Спартаку» стадион — это перевешивает все остальное.

Сам Федун в прощальном письме болельщикам на официальном сайте клуба заявил, что оставляет «конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров». А также отметил, что это не некролог, и на его помощь и поддержку всегда можно рассчитывать.

«Лукойл» в своем официальном сообщении пообещал создать «более прозрачный и коллегиальный механизм принятия решений, с привлечением профессионалов» и продолжить активное развитие клубной инфраструктуры. В частности, перевести в Тушино футбольную Академию им. Фёдора Черенкова и инвестировать в строительство универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.